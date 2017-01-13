После массового отравления россиян спиртосодержащим «Боярышником» правительство направило в Госдуму положительный отзыв на внесенный еще год назад законопроект об ужесточении ответственности за нелегальное производство и продажу алкоголя. Об этом сообщает агентство «РБК».

Речь идет об инициативе бывшего депутата Госдумы Виктора Звагельского. Он предложил увеличить минимальный штраф для нелегальных производителей и продавцов этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции сразу до 3 миллионов рублей. Максимальная же сумма составит до 20 % от годового оборота нарушителей. Сейчас она ограничена 300 тысячами рублей. Вдобавок к этому власти смогут закрывать попавшиеся на нарушении закона компании на срок до 90 суток.

Кроме того, парламентарий предусмотрел штрафы в миллион рублей для должностных лиц, причастных к нелегальному распространению алкоголя. Для физических лиц максимальная сумма наказания составит 500 тысяч рублей.

В правительстве заявили о готовности поддержать этот законопроект, но попросили его доработать. Предложенные Звагельским суммы штрафов в кабинете министров посчитали излишне завышенными. Сам он пояснял, что это необходимо для того, чтобы сделать высокодоходный нелегальный рынок алкоголя непривлекательным.

В декабре 2016 года в больницы Иркутска попали десятки человек с отравлением суррогатным алкоголем. Они выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». По последним данным, от отравления погибли 78 человек. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.