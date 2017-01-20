Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первый смартфон с молекулярным сканером, причина возгорания Galaxy Note 7 и платные подписки на «Яндекс.Музыку».

Критическая уязвимость Facebook

Российский программист Андрей Леонов нашел в социальной сети Facebook критическую уязвимость, позволяющую выполнять код на сервере компании. За сообщение об ошибке он получил 40 тысяч долларов — рекордную награду среди «белых» хакеров.

Молекулярный сканер в смартфоне

Китайская компания Changhong представила первый в мире смартфон с молекулярным сканером. С помощью H2 можно анализировать состав пищевых продуктов, жидкостей, медикаментов и даже тела человека. Это позволит пользователям следить за диетой, выбирать качественные товары и не принимать поддельные лекарства.

Обман водителей Uber

Сервис заказа такси Uber выплатит американским властям 20 миллионов долларов по обвинению в обмане водителей. По заключению Федеральной торговой комиссии США, с 2013-го по 2015 год компания вводила их в заблуждение по поводу ожидаемого уровня заработка. Указанные на сайте 90 тысяч долларов в год смогли заработать только 10 % водителей.

Платные подписчики «Яндекс.Музыки»

«Яндекс» впервые раскрыл количество платных подписчиков своего музыкального сервиса. По итогам 2016 года оно превысило 250 тысяч человек, включая аудиторию сторонних приложений на основе «Яндекс.Музыки». Такие решения есть, например, в МТС, Vodafone и «Киевстар».

Нейросети Кристен Стюарт

Голливудская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную работу о применении машинного обучения в своем фильме «Пойдем поплаваем». В ней рассказывается о технологиях «оживления импрессионистских картин» с помощью нейронных сетей. Соавторами Стюарт стали инженер Adobe Бхаутик Йош и продюсер Дэвид Шапиро.

Причина возгорания смартфонов Samsung

The Wall Street Journal удалось ознакомиться с результатами расследования случаев возгорания смартфонов Samsung Galaxy 7. Из них следует, что причиной провала флагмана стали слишком большие аккумуляторы, которые перегревались внутри аппаратов, из-за чего последние загорались или взрывались. Официально итоги расследования планируется представить в понедельник, 23 января.