Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: закрытие Hands Free от Google, браузер «Одноклассников» и поиск ретейл-стартапов.

Закрытие Hands Free от Google

Google решила закрыть сервис проведения бесконтактных платежей с помощью голосовых команд после десяти месяцев тестирования. Поддержка проекта Hands Free прекратится 8 февраля 2017 года.

Полмиллиарда за Oculus Rift

Компания ZeniMax выиграла судебное разбирательство о краже технологий и нарушении условий неразглашения коммерческой информации производителем очков виртуальной реальности Oculus. Теперь владеющая стартапом соцсеть Facebook должна выплатить истцу 500 миллионов долларов.

Проблемы Uber

С 10 февраля сервис заказа такси Uber приостановит свою деятельность на Тайване из-за проблем с местными властями. Они завалили фирму, работающую на местном рынке с 2013 года, многочисленными штрафами за регулярное нарушение закона о пассажирских перевозках, так как она отказалась зарегистрироваться как таксомоторная компания.

Браузер «Одноклассников»

«Одноклассники» и Mozilla представили специальную версию браузера Firefox для пользователей соцсети. Стартовая страница в нем заменена на панель с закладками основных сервисов сайта. Здесь же пользователи могут установить виджеты для игр и прямых эфиров. Предполагается, что это упростит работу с соцсетью и привлечет новых пользователей в браузер.

«Травка» на бирже

Канадский производитель медицинской марихуаны Canopy Growth Corporation сменил свой тикер на бирже в Торонто с CGC на WEED, что на сленге означает «травку». Таким образом компания решила отпраздновать трехкратный рост своих котировок за последний год. В 2016 году она стала первым стартапом-«единорогом» на рынке марихуаны.

Поиск ретейл-стартапов

Холдинг X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», заинтересовался стартапами на рынке ретейла. Его партнером в поиске подходящих проектов стал Фонд развития интернет-инициатив. Наибольшие шансы на попадание в программу акселерации есть у продуктов, способных сделать покупки более быстрыми, комфортными и персонализированными, а также оптимизировать сопутствующие бизнес-процессы и повысить конверсию за счет сочетания онлайн- и офлайн-инструментов.