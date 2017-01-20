Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне отметили Новый год и провели последовавшие за ним каникулы.

14 192 рубля потратили россияне

на Новый год

По сравнению с фактическими затратами на встречу 2016 года расходы россиян увеличились на 16,8 %. При этом они планировали потратить на 12,7 % меньше получившейся суммы — 12 397 рублей.

Основной статьей затрат, как и год назад, стали подарки родным и близким. На них ушло 37,3 % бюджета — 5 295 рублей. Еще 33,8 % — 4 810 рублей — потратили на новогодний стол. Оставшиеся 28,8 % — 4 087 рублей — расходов пришлись на путешествия, покупку билетов на праздничные елки, а также посещение театров, кафе и ресторанов и другие активности.

Наиболее популярным подарком по случаю наступления 2017 года стала парфюмерия, косметика и бижутерия: ее получили 27 % опрошенных. До этого на протяжении шести лет лидировали конфеты, спиртное и деликатесы, оказавшиеся на этот раз на втором месте по популярности с 25 %. На третьем месте расположилась сувенирная продукция (15 %).

В целом удовлетворенность россиян празднованием Нового года выросла. На этот раз положительно о прошедших каникулах отозвались 78 % опрошенных против прошлогодних 72 %. Еще 20 % остались недовольны, что на пять процентных пунктов меньше, чем в 2016 году.