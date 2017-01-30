Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора сотовой связи «Мегафон». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Основанием для открытия дела стало повышение компанией тарифов в международном роуминге. С 12 декабря 2016 года они выросли сразу по 38 направлениям. Корректировка цен составила от 20 до 2 200 %.

В ведомстве подчеркнули, что другие российские операторы, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Рассмотрение дела назначено на 6 марта 2017 года. Если компанию признают виновной в нарушении законодательства, ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

В «Мегафоне» действия ФАС пока не прокомментировали.

В конце ноября 2016 года о своем решении поднять тарифы в 38 странах как минимум на 13 % также заявили представители МТС. Впоследствии стало известно, что ФАС проверит ценообразование операторов в роуминге. После этого компания решила отказаться от намеченных планов.