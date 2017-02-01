Компания Inditex изъяла из принадлежащих ей магазинов Zara и Pull&Bear товары, не соответствующие регламенту Таможенного союза. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

По словам гендиректора Zara в СНГ Лусиана Доробанту, компания приостановила продажу продукции, к которой возникли претензии у Роскачества, до полного прояснения ситуации.

В Минпромторге также уточнили, что Zara решила увеличить объем товаров, производимых на территории России. К 2018 году этот показатель планируется удвоить. Ведомство уже пообещало компании помочь найти надежных партнеров.

27 января в Минпромторге заявили о несоответствии некоторых товаров из магазинов Zara требованиям технического регламента Таможенного союза. В частности, у Роскачества возникли вопросы к воздухопроницаемости и впитываемости влаги у мужских рубашек и некоторых элементов школьной формы.