Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: реклама World of Tanks на «Супербоуле», запуск фактчекинговой платформы от Google и Facebook и блокировка Роскомнадзором страницы с фотографией Джока Стёрджеса на сайте аукциона Bonhams.

Имитация полетов на Луну

Россия и Италия потратят 40 миллионов евро на проект по наземной изоляции добровольцев в рамках подготовки к будущим полетам экипажей на Луну и Марс. В ходе совместной программы представители стран обсудят вопросы медицины, здравоохранения, инновационных технологий и фармакологических проблем.

Сравнение беспилотных машин

Департамент транспорта Калифорнии опубликовал доклад, основанный на отчетах 11 автомобильных компаний, которые тестировали беспилотные машины на дорогах штата в 2016 году. По количеству километров, пройденных без вмешательства человека, и по пробегу в целом лидируют автомобили Waymo подразделения Google.

Поддержка сельхозстартапов

Химико-фармацевтический холдинг Bayer и Фонд развития интернет-инициатив запустили программу Grants4Apps для поддержки стартапов, которые занимаются автоматизацией сельского хозяйства. ФРИИ планирует вложить в лучших участников программы суммы размером до 30 миллионов рублей. Bayer на время обучения предоставит основателям стартапов возможность бесплатно работать в московском офисе, получая доступ к необходимому для работы оборудованию компании, и задавать вопросы экспертам.

Реклама World of Tanks на «Супербоуле»

Разработчик World of Tanks, компания Wargaming, стала первой фирмой из страны — участника Содружества независимых государств, которая приобрела рекламу во время трансляции «Супербоула», финала Национальной футбольной лиги США. В 2016 году стоимость 30-секундного ролика в перерыве матча оценивалась в 5 миллионов долларов, Wargaming показала два 15-секундных видео. Контракт достался компании вдвое дешевле обычного.

Фактчекинг от Google и Facebook

Компания Google объявила о запуске платформы для совместной проверки новостей CrossCheck. Главным партнером инициативы выступает соцсеть Facebook, предоставляющая компании инструмент для маркировки проверенной и спорной информации. Объявление сделано накануне президентских выборов во Франции.

Магазины без продавцов от Amazon

Amazon начал поиск торговых площадок в центре Лондона для открытия сети умных супермаркетов Amazon Go без касс и кассиров. Первый магазин Amazon Go открылся в декабре 2015 года в Сиэтле. Он работает в тестовом режиме только для сотрудников компании, в 2017 году Amazon собирается открыть его для всех.

Блокировка Роскомнадзором фотографии Стёрджеса

Роскомнадзор заблокировал на территории России страницу с фотографией Джока Стёрджеса на сайте аукциона Bonhams. Об этом сообщается на официальном сайте реестра. Ведомство посчитало, что фотография Стёрджеса является детским порно.