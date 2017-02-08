В России признали запрещенным сайт, на котором можно было оформить заказ на убийство. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края, пожаловавшаяся на ресурс в суд.

В ведомстве посчитали, что представленное на сайте предложение заказать убийство — это реклама, и заявили, что она противоречит действующему законодательству. По мнению специалистов, распространение такой информации угрожает конституционному строю и нравственности, так как она побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию и жестокости. Местный суд с доводами прокуратуры согласился. Теперь ресурс должен быть заблокирован.

Адрес сайта с заказными убийствами не называется. Известно лишь, что ознакомиться с его содержанием мог любой пользователь, так как для входа на ресурс не требовалось проходить регистрацию или вводить специальный пароль.