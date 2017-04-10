Согласно исследованию компании Ernst&Young за 2016 год, Россия заняла 16-е место по уровню коррупции в бизнесе среди стран региона EMEIA, который охватывает Европу, Ближний Восток, Индию и Африку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В 2016 году уровень коррупции в бизнесе в России составил 66 %, тогда как в 2014 — 60 %. Лидером рейтинга стала Украина. Отдельно в докладе подчеркивается,что во Франции, Индии, России и Испании были приняты дополнительные меры в борьбе с коррупцией.

Издание отмечает, что коррупция осложняет ведение бизнеса каждой третьей российской компании.