Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: ухудшение позиций Apple Macbook, закрытие «Экстракта» от «Яндекса» и печать самолетных запчастей на 3D-принтере.

Акселератор от Pepsi

Компания PepsiCo запустила в России акселератор для стартапов. Компанию интересуют проекты в сфере продуктов питания и напитков, а также IT-решения для маркетинга. Заявки на участие принимаются на сайте программы с 11 апреля по 31 мая. К июлю фирма планирует отобрать до 20 стартапов и к осени подготовить их к тестированию на рынке.

Легализация биткоина

В 2018 году биткоин получит в России официальный статус финансового продукта. По словам министра финансов Алексея Моисеева, признание криптовалюты приведет к тому, что на операции с ней будут распространяться нормы, принятые для борьбы с нелегальными транзакциями.

Закрытие Trump Models

Модельное агентство, принадлежащее семье президента США Дональда Трампа, объявило о прекращении работы. Его представители утверждают, что после продажи прав на конкурс красоты «Мисс Вселенная» Trump Organization решила сконцентрироваться на строительстве, гольф-курортах и гостиничном бизнесе.

Ухудшение позиций Apple Macbook

Компьютеры Apple Macbook в 2017 году впервые опустились с первого на пятое место в рейтинге десяти лучших брендов ноутбуков от Laptop Magazine. Рейтинг составляется по сочетанию качества, инноваций, технической мощности, дизайна и стоимости. Эксперты раскритиковали новые Macbook из-за дороговизны и отсутствия внешних портов. Лидером рейтинга в этом году стала марка Lenovo, за ней следуют Asus, Dell и HP. Apple делит пятое место с Acer.

Печать деталей Boeing на 3D-принтере

Титановые детали самолетов Boeing 787 Dreamliner будут производить на 3D-принтере. Это поможет сэкономить от двух до трех миллионов долларов при строительстве каждого лайнера. Поставщик деталей — норвежская фирма Norsk Titanium AS. Первое время она будет печатать детали в Норвегии, но к концу 2017 года, когда разрешение американских регуляторов будет получено, Boeing планирует разместить девять принтеров в США.

Закрытие бизнес-поисковика «Экстракт»

Компания «Яндекс» объявила о закрытии платного сервиса для поиска и мониторинга информации «Экстракт». По словам представителей компании, большинство заявок на программу были связаны с таким инструментом, как мониторинг СМИ, который уже реализован в другом продукте— «Яндекс.Медиана».

Взаимные иски Qualcomm и Apple

Qualcomm подала встречный иск к компании Apple, в котом утверждает, что та нарушает заключенные договоренности, преследует партнера с помощью регуляторов разных стран, а также «не использует на полную мощность чипы от Qualcomm в iPhone 7». В январе 2017 года Apple подала иск к Qualcomm, в свою очередь обвинив производителя чипов в завышении цен на процессоры и отказе вернуть миллиард долларов переплаты. Кроме того, в Apple утверждали, что Qualcomm запрещала партнеру выбрать другого поставщика чипов и обязывала его вместе с покупкой продукции приобретать права на использование патентов, устанавливая «неразумно высокие» цены на них.