В России частично разблокировали крупнейший в мире порносайт — Pornhub. Об этом сообщают пользователи Twitter.

PornHub снова открыл свои двери в России☺.

Заживем теперь)0)) — Vuradisufaru Chan (@nonameOvOochkah) 13 апреля 2017 г.

Теперь российским пользователям доступна международная версия сайта. Чтобы попасть на pornhub.com, им сперва потребуется указать дату своего рождения и согласиться с тем, что они берут на на себя ответственность за свои действия на сайте и «соблюдение общественных и социальных норм».

Домен в зоне .ru по-прежнему заблокирован.

В Роскомнадзоре онлайн-изданию TJ пояснили, что доступ к ресурсу открыли еще 7 апреля по решению суда, а дело Pornhub отправили на новое рассмотрение. Представитель ведомства Вадим Ампелонский пошутил, что разблокировку сайта приурочили ко Дню рождения Рунета.

В сентябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал международную и российскую версии Pornhub. Поводом для этого стало решение суда, который посчитал, что сайт нарушает закон о распространении порнографии.

