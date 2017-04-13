Компания «Базелевс» согласилась с просьбой кинотеатров уменьшить количество сеансов ее фильма «Время первых». Об этом со ссылкой на руководителей трех сетей кинотеатров сообщает газета «Ведомости». Информацию об этом изданию также подтвердил гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов, сказав, что «это разумный и дальновидный шаг».

На второй неделе проката долю «Времени первых» снизят с 35 % до 25 %, сообщают представители сетей. Взамен кинотеатры пообещали предоставить картине 5 % сеансов на пятой неделе проката.

В начале апреля министерство культуры и сети кинотеатров договорились, что фильм получит 35 % сеансов в первые две недели проката, 20 % и 10 % в третью и четвертую недели соответственно.

Как сообщали «Ведомости», сети согласились на такие условия из-за угрозы чиновников Минкультуры перенести даты премьеры фильма «Форсаж 8» на неделю — с 13 на 20 апреля. «Фактически министерство культуры впервые добилось антиголливудских квот для отдельно взятой российской картины», — отмечает газета.

Как пишут «Ведомости», обычно кинотеатры меняют число сеансов, исходя из отзывов зрителей и сборов в первые дни проката.

Фильм «Время первых» вышел в российский прокат 6 апреля. Картина рассказывает об истории первого выхода человека в открытый космос. Роли космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

По данным портала Kinobusiness.com, за первые четыре дня «Время первых» заработал 151,2 миллиона рублей в 1 415 кинотеатрах. Однако фильм практически полностью проигнорировали как молодежь, так и подростки, а интерес со стороны взрослой аудитории оказался слабее, чем надеялись продюсеры.

Столичные власти направили в московские школы рекомендации по организации для учащихся коллективных просмотров «Времени первых».