Аэропорт Домодедово выпустил новую версию игры DME Live, в которой пользователи могут попробовать себя в роли управляющего воздушной гаванью. Об этом The Village рассказали представители аэропорта.

Приложение распространяется бесплатно через App Store и Google Play.

Игра состоит из 24 уровней с разными типами заданий трех уровней сложности. Пользователям предстоит обеспечить бесперебойное обслуживание ближне-, средне- и дальнемагистральных самолетов днем и ночью в разное время года. Чтобы справиться с миссией, они смогут развивать сервисы аэропорта, представляющего собой точную копию Домодедова. Среди опций, например, значится покупка новых телетрапов и перронной техники, улучшение службы кейтеринга или автоматизация деайсинга — расчистки от льда.

В Domodedovo Training пояснили, что новое приложение должно пробудить интерес молодежи к деятельности аэропортов. Также команда использует онлайн-симуляторы для обучения новых сотрудников.