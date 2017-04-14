Кремль опубликовал декларацию президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за 2016 год. Документы выложены на сайте администрации президента.

8 850 000 заработал Владимир Путин за 2016 год

В 2015 году президент заработал 8,9 миллиона рублей.

Доход премьер-министра Дмитрия Медведева уменьшился примерно на 2 %, что составило 181 тысячу рублей.

8 587 000 Заработал Дмитрий Медведев за 2016 год

При этом у жены премьер-министра, Светланы Медведевой, собственных доходов в 2016 году, согласно декларации, не было.

Отмечается, что автопарк семьи Медведевых не изменился: глава правительства по-прежнему владеет автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруге Светлане принадлежит Volkswagen Golf.

Кроме того, Дмитрию Медведеву принадлежит квартира площадью 367,8 квадратного метра, а его жене — два машино-места. Также премьер-министр арендует земельный участок площадью 4,7 тысячи квадратных метров.

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра Дмитрия Медведева. В материале рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях в России и за рубежом.

26 марта в стране состоялись антикоррупционные митинги под лозунгом «Он нам не Димон», участники которых призывали власти расследовать факты, упомянутые в отчете ФБК. В Москве в результате акции задержали около тысячи человек.