Верховный суд разрешил цитировать фотографии в интернете. Об этом сообщает онлайн-издание «Право.ру» со ссылкой на решение по делу блогера Ильи Варламова против архитектурного портала «Архи.ру».

Судья отменил постановление суда по интеллектуальным правам, который ранее обязал «Архи.ру» выплатить 220 тысяч рублей за 22 фотографии Варламова, и оставил в силе акт Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск в полном размере и постановил, что автор злоупотребляет правом.

На суде защита «Архи.ру» настаивала на том, что цитировать снимки можно. «Если бы портал в свой рассказ об архитектуре города вставлял чужие фотографии — это было бы, конечно, нарушением, но здесь этого нет», — заявил адвокат Андрей Змойро. По его словам, сайт брал по одному снимку на один обзор и указывал имя автора как в тексте, так и под фото.

В свою очередь адвокат Варламова заявил, что не отрицает возможности цитирования фотографий, но, по его мнению, в данном случае использование снимков было избыточным.

На заседании также выступила главный редактор «Архи.ру» Юлия Тарабарина. Она напомнила, что сейчас в интернете распространены так называемые репосты и шеры. «Исходя из логики истца, все, кто так делает, могут стать ответчиками по искам», — предупредила она.

Ранее блогер Илья Варламов подал в суд на архитектурный сайт «Архи.ру», который использовал в своих обзорах 22 фотографии его авторства. Варламов требовал почти полумиллионной компенсации от дирекции сайта.