Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий пользователям получать доступ к заблокированным сайтам с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предложение направлено на пресечение распространения запрещенной информации. Для этого анонимайзеры и VPN-сервисы обяжут блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов, в противном случае они сами окажутся заблокированы.

Сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными, но эти же технологии используются и для обхода блокировок, отмечают авторы законопроекта.

В недостаточной эффективности блокировок также упрекнули поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Законопроект предлагает штрафовать поисковики, продолжающие выдачу ссылок на заблокированные сайты, на сумму до 700 тысяч рублей.

Документ подготовлен по инициативе Совбеза. При этом, по словам источников издания, технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза, заинтересованного в антипиратском аспекте инициативы.