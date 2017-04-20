Холдинг Mail.Ru Group и контролируемая им образовательная платформа GeekBrains запустили онлайн-университет для разработчиков — GeekUniversity. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Пока в GeekUniversity идет набор на два направления — по созданию веб- и Android-приложений. В дальнейшем организаторы также добавят программы для разработчиков под iOS и Java. Для поступления абитуриент должен обладать базовыми знаниями HTML&CSS, PHP и JavaScript. Проступил человек или нет, решается по результатам онлайн-тестирования.

Обучение рассчитано на 12 месяцев. Занятия будут проходить 3-4 раза в неделю. Среди преподавателей — IT-специалисты Mail.Ru Group, Avito, Альфа-банка и других партнеров проекта. Также за каждый студентом закрепят куратора — программиста с опытом работы, который сможет оперативно ответить на возникающие вопросы. На факультете веб-программирования студентов научат разрабатывать интернет-магазин с адаптивной версткой, систему управления задачами, небольшую социальную сеть и opensource-проект, а на факультете Android-разработки — сетевой чат, игру и приложения для фитнеса и работы с блогом.

Выпускники получат свидетельство, подтверждающее приобретенную квалификацию. Также Mail.Ru Group предложит им варианты трудоустройства в одной из компаний-партнеров университета.

Стоимость годового курса составляет 150 тысяч рублей — по 12,5 тысячи в месяц.