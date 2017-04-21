Банк России в очередной раз отозвал лицензию у банка. На этот раз под удар попал банк «Образование». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что проблемы у банка возникли из-за низкого качества активов и выдачи кредитов фиктивным компаниям. Кроме того, владельцы «Образования» выводили средства и активы из банка. «Образование» также предоставляло ЦБ недостоверную финансовую отчетность.

На 1 марта 2017 года банк занимал 99 место в рейтинге на «Банки.ру». 1 апреля ЦБ поместил его на 118 место по величине активов.