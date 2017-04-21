Центробанк и входящие в ассоциацию «Финтех» банки намерены создать платформу моментальных платежей для рядовых пользователей. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Сервис можно будет использовать для перевода платежей между физическими лицами и для оплаты товаров и услуг. Речь идет о платежах суммой до 100 тысяч рублей, уточнила Бакина.

Пользователи смогут совершать платежи через мобильное приложение или интернет-сервисы, интегрированные с платежной системой ЦБ, которая сейчас доступна только банкам. Авторы идеи обсуждают возможность использования для переводов не только банковской карты, но и счета в банке, номера телефона, логины в соцсетях или QR-коды.

Исполнительный директор «Финтеха» и председатель совета директоров Qiwi Борис Ким уточнил, что концепция платформы будет утверждена наблюдательным советом ассоциации в июне 2017 года. Сроки создания платформы он не назвал, сказав лишь, что это сложный инфраструктурный проект, реализация которого займет не один месяц.

Вопрос о том, кому будет принадлежать платформа, пока не решен, добавил Ким. Сейчас авторы идеи рассматривают вариант создать две компании: оператора технической инфраструктуры и платежную компанию.

Новая платформа создаст конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн», считают несколько опрошенных «Ведомостями» банкиров. Представитель «Сбербанка» не стал комментировать эту информацию, но заявил, что банк не разрабатывает никаких платформ вместе с «Финтехом».