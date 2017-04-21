Павел Титов — сын бизнес-омбудсмена Бориса Титова и глава винного дома «Абрау-Дюрсо» — стал владельцем сети клубов тайского бокса «Варяг» в Московском регионе. Об этом сообщает агентство «РБК».

Сеть «Варяг» существует с 2008 года. В нее входят 15 клубов в Москве и области — в Железнодорожном, Подольске и Щербинке. В них проводятся тренировки по трем направлениям — смешанные боевые искусства, бокс и тайский бокс.

Сумму сделки Титов не раскрыл. Заместитель гендиректора по операционной деятельности сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Туманова считает, что «прежних владельцев могла устроить вполне сходная стоимость — до миллиона за клуб». Таким образом, вся сеть могла обойтись бизнесмену в 15 миллионов рублей. Представитель бойцовского клуба «Спарта» считает, что максимальная цена актива — около 24 миллионов рублей. При этом прибыль могут приносить лишь клубы, расположенные в Москве.

Как отмечает издание, сделка связана с личными увлечениями самого Титова, а не бизнес-интересами «Абрау-Дюрсо». По словам бизнесмена, он сам начал заниматься тайским боксом два года назад и решил войти в новый бизнес в конце 2016 года, чтобы объединить разрозненные клубы под единым юрлицом. Эксперты считают инвестиционную привлекательность этого сегмента низкой.