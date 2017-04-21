Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: нейроинтерфейсы от Илона Маска, Шекспир-бот и пассажирские конвертопланы.

Новый бизнес Тимати

Группа компаний Black Star Тимура Юнусова, также известного как Тимати, запустила новый проект — Black Star Gaming. Новая компания займется формированием собственной любительской, а затем и профессиональной лиги по основным киберспортивным дисциплинам: League of Legends, DOTA 2, World of Tanks, Counter-Strike, FiFA и другим. В дальнейшем бизнесмены также планируют создавать профильные школы и лагеря стриммеров, кастеров и косплееров с привлечением звезд индустрии.

Партнерская программа для пабликов

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» тестируют партнерскую программу для сообществ. Она позволит владельцам групп, производящим уникальный контент, получать часть доходов от рекламы. После окончания тестирования подключить монетизацию смогут все категории сообществ.

Суд с «Леголендом»

Взрослые фанаты LEGO обратились суд после того, как их не пустили в развлекательный центр «Леголенд» в Мельбурне. В самом парке развлечений случившееся не считают дискриминацией и ссылаются на то, что ограничение на посещение центра людям старше 17 лет действует во всех других «Леголендах» мира.

LEGO mini Melbourne: The display was unveiled today at the grand opening of the LEGOLAND Discovery Centre at Chadstone. #7News pic.twitter.com/hW2Z1uKocC — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) April 18, 2017

Нейроинтерфейсы дот Маска

Глава Tesla и SpaceX Элон Маск подтвердил в интервью автору блога Wait But Why, что работает над развитием нейроинтерфейсов, которые соединят человеческий мозг с компьютером. Они позволят повысить производительность мозга и общаться буквально телепатически. Проектом занимается новая компания Маска — Neuralink. Стадия разработок может занять от восьми до десяти лет.

Шекспир-бот

23 апреля Британский совет запустит Шекспир-бота для общения с пользователями соцсети «ВКонтакте». Общаться с россиянами английский поэт будет на русском языке. Чтобы начать диалог, достаточно будет отправить Шекспиру-боту слово «привет». Программа попросит собеседника назвать любое слово из шекспировских стихов, а в ответ пришлет ему один из своих любимых сонетов.

Конвертопланы от Lilium

Немецкая компания Lilium Aviation успешно протестировала прототип полностью электрического пассажирского конвертоплана. Компания разрабатывает аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров в городских условиях. Планируется, что полноценный пилотируемый конвертоплан поднимется в воздух в начале 2018 года.

Проблемы Tesla

Производитель электромобилей Tesla отзовет 53 тысячи машин из-за возможных неполадок со стояночным тормозом. Отзовут автомобили моделей S и X, произведенные в период с февраля по октябрь 2016 года. По словам представителей компании, брак допустил сторонний производитель деталей.