Операторы сотовой связи начали отказываться от СМС в пакетных тарифах. Первыми свои предложения скорректировали «Билайн» и Tele2, сообщает «РБК».

Так, «Вымпелком», работающий под торговой маркой «Билайн», убрал опцию СМС из своего самого недорогого тарифного плана. Обновленный план, представленный 25 апреля, предполагает, что абоненты в регионах будут доплачивать за СМС по полтора рубля. Тарифы для Москвы и Санкт-Петербурга пока не представлены.

«Т2 РТК Холдинг», владеющий брендом Tele2, также убрал СМС из одного из своих бюджетных тарифных пакетов в новой линейке «Мой». За одно сообщение абонентам, подключившим этот тариф, также придется платить по полтора рубля.

Отказ от включения сообщений в пакетные тарифы обе компании объяснили снижением популярности этой услуги. Представитель «Т2 РТК Холдинга» Константин Прокшин сообщил, что его компания вместо СМС включила в обновленные тарифные планы «популярные безлимитные соцсети и мессенджеры, ставшие основными каналами общения».

В «Мегафоне» сказали, что не собираются отказываться от СМС в пакетных тарифах, так как они пользуются спросом у абонентов. В других сотовых операторах от комментариев пока отказались.