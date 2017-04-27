Корпорация Google возобновит работу магазина приложений Google Play на территории всей России, а также разрешит пользователям устройств на Android самим выбирать поисковик. Этим она выполнит условия мирового соглашения, подписанного с Федеральной антимонопольной службой, сообщили «Известиям» в ведомстве.

В том числе это коснется Крыма, где после введения санкций США в начале 2015 года прекращена работа Google Play и ряда других сервисов компании. «Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения условий соглашения последует прямое понуждение через суд», — подтвердили в пресс-службе ФАС.

В сентябре 2015 года ФАС по заявлению компании «Яндекс» признала Google нарушителем закона «О защите конкуренции». В действиях американской корпорации обнаружили злоупотребление доминирующим положением на рынке веб-приложений. ФАС предписала Google до 18 декабря 2015 года устранить нарушения — скорректировав договоры с производителями гаджетов. Корпорация оспорила это решение в суде. В итоге ФАС и Google заключили мировое соглашение.