Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в деревню, диафильмы на Amazon и реновация на «Яндекс.Недвижимости».

Стилист от Amazon

Компания Amazon представила камеру Echo Look с голосовым помощником Alexa. Она способна давать советы по стилю и моде, анализируя изображения пользователя, и собирать лукбуки. Новинка распространяется ограниченным тиражом за 200 долларов.

Инвестиции в деревню

Компания Albanwise купила деревню Уэст-Хэслертон в графстве Норт-Йоркшир в Великобритании. Точная сумма сделки неизвестна, но изначально лот продавался за 20 миллионов фунтов стерлингов — 26 миллионов долларов. Деревня состоит из усадьбы, 43 домов, паба, леса и сельскохозяйственных угодий. В Уэст-Хэслертоне живут 370 человек.

Диафильмы на Amazon

Компания «Мультикубик», производящая мини-кинотеатры для просмотра диафильмов, договорилась о продаже своей продукции на Amazon. Таким образом она начала свою международную экспансию под брендом Cinemood.

Реновация на «Яндекс.Недвижимости»

В сервисе «Яндекс.Недвижимость» появилась возможность исключить при поиске квартир дома, которые могут снести в рамках программы реновации жилья. Также фильтр можно настроить так, чтобы выводились только предложения из домов, потенциально попадающих под снос.

Сферический дисплей-дрон

Японская компания Docomo построила на базе квадрокоптера сферический дисплей. Первая демонстрация работы дрона запланирована на конец апреля 2017 года, а к марту 2019-го производитель хочет начать коммерческое использование технологии.

Постройка родного города Бэтмена

В новом тематическом парке Warner Bros. World Abu Dhabi в Объединенных Арабских Эмиратах построят Готэм-сити из комиксов о супергерое Бэтмене. Открытие Warner Bros. World Abu Dhabi запланировано на 2018 год.