Продажи серого рынка театральных билетов не уступают белому по объему, его выручка доходит до 2 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на перекупщиков, а также представителей билетных онлайн-агентств.

Более 90 % билетов перекупщики продают через интернет, утверждает «РБК». Приобретаются билеты через сотрудников театра или через кассы. По словам перекупщиков, до 40 % билетов в театрах не продаются.

«Это бронь для гостей, спонсоров, сотрудников. Причем это хорошие места. Нам продают до половины этой брони и по номинальной цене. На перепродаже этих билетов мы зарабатываем миллионы и никаких налогов не платим», — добавляет скупщик билетов.

Кроме того, при таких сделках сотрудникам театра полагается взятка в размере 10 % от номинальной цены билета. Перекупщики, в свою очередь, тратят деньги на найм людей для очереди, сотрудников колл-центра, курьеров и ответственных за работу сайта. Основные расходы перекупщиков составляет реклама.

«На многие топовые спектакли ограничивают продажу билетов в одни руки — не более 2–4 билетов. Поэтому мы нанимаем людей, которые занимают очередь перед открытием касс и покупают билеты», — поясняет перекупщик. Так, в очереди работают студенты и пенсионеры, которые за покупку билетов получают от 200 до 500 рублей.

На сайтах перекупщиков средней наценкой является 100 % к номинальной цене. В среднем месячная выручка от этого бизнеса составляет 2,5 миллиона рублей, сам перекупщик получает прибыль в 1,5 миллиона рублей. «Заработка меньше чем 50 тысяч рублей за одно представление у нас не бывает», — добавляет источник.

По словам перекупщика, в Москве работает 100–120 профессиональных спекулянтов. При этом каждая фирма работает по отдельности. На спектакли в Большом театре перекупщики приобретают 15 % всех билетов, в «Ленкоме» и МХТ имени Чехова — 20 %, в Театре наций и Театре Вахтангова — по 10–15 %.

Вдобавок ко всему у спекулянтов есть Ассоциация участников билетного рынка. В правилах ассоциации — торговля подлинными билетами и участие во внутренней интернет-бирже zriteli.market.ru. «Раньше, чтобы узнать о наличии нужных билетов, спекулянты обзванивали друг друга, а сейчас биржа — это цивилизованная форма обмена информацией. В месяц через нее проходит около 2,5 тысячи билетов», — рассказал представитель ассоциации.

Источник в Минкультуры сообщил о разработке законопроекта о запрете на продажу билетов по ценам выше номинальных. Кроме того, продавать будут театры и агентства с договором. Остальным при нарушении закона грозит штраф от 3 тысяч до миллиона рублей.