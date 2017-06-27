Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новая покупка Apple, скоростной винтокрыл от Airbus, программируемый робот для детей, устройство для «подслушивания» ключей шифрования и другие новости.

Продажа The Body Shop

Французский косметический концерн L’Oréal продал марку The Body Shop бразильскому производителю натуральной косметики Natura Cosmeticos за миллиард евро. Планируется, что сделку закроют до конца 2017 года. The Body Shop владеет 3 тысячами магазинов в 66 странах мира.

Виртуальная iOS-линейка

Команда разработчиков под названием Lana Labs сделала виртуальную линейку AR Measure, которая работает на основе системы дополненной реальности ARKit для устройств Apple. Чтобы измерить расстояние, пользователю нужно навести камеру на точку начала и «провести» виртуальной линейкой до конечной точки. Когда пользователи смогут воспользоваться AR Measure, пока неизвестно, но на сайте сервиса можно оставить свой адрес электронной почты, чтобы получить уведомление о запуске проекта.

Покупки Apple

Apple купила немецкую компанию SensoMotoric Instruments (SMI), которая занимается созданием системы для отслеживания движений глаз и использования этих данных в VR-проектах. Отслеживание движений глаз можно использовать для оптимизации работы систем виртуальной реальности — например, они могут в реальном времени формировать изображение высокого качества для той области, на которую смотрит пользователь, и размывать все остальное.

Скоростной винтокрыл от Airbus

Европейский вертолетный холдинг Airbus Helicopters представил проект перспективного скоростного винтокрылого летательного аппарата RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft). Разработка получит замкнутое, или кольцевое, крыло, которое позволит улучшить летные характеристики машины по сравнению с обычными вертолетами и скоростными аппаратами, разрабатываемыми Airbus в рамках других проектов.

RACER/Airbus Helicopters

Программируемый робот для детей

Компания Anki, производящая роботизированные игрушки, запускает платформу блочного программирования Cozmo Code Lab. С ее помощью владельцы игрушечного робота Cozmo смогут программировать его поведение. Уже сейчас робот оборудован системой компьютерного зрения и системой самообучения. Игрушечный робот имеет мультяшный характер, узнает разных людей, играет в кубики и может имитировать эмоции, реагируя на происходящие события.

Устройство для «подслушивания» ключей шифрования

Исследователи из компании Fox-IT продемонстрировали возможность дистанционной атаки на алгоритм шифрования AES-256. Она работает за счет анализа изменений в электромагнитном поле, создаваемом чипом во время шифрования. Специалисты компании утверждают, что методика позволяет провести успешную атаку на расстоянии одного метра за пять минут.

HACKADAY

Город для дронов на колесах

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали алгоритм, управляющий передвижением нескольких беспилотников, способных ездить по дорогам и летать. Для демонстрации работы системы авторы построили макет города, на котором одновременно передвигаются восемь дронов с колесиками.