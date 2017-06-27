Апелляционный суд Парижа вынес решение о снятии ареста со счетов госкорпорации «Роскосмос» по делу акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку Роскосмосу», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

В сообщении «Роскосмоса» подчеркивается, что «суд признал, что в рамках своих контрактов с „Арианэспасом“ Федеральное космическое агентство и его правопреемник — госкорпорация „Роскосмос“ — действовали самостоятельно, в связи с чем причитающиеся им финансовые средства не могут рассматриваться как имущество Российской Федерации, на которое претендуют „бывшие акционеры ЮКОСа“».

Так, суд подтвердил снятие ареста, истребованного Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» в размере около 300 миллионов евро.