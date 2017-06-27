Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предложил создать «черную книгу» вмешательств во внутренние дела страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что такая книга была бы полезна для подготовки законодательных предложений. «Мы тем самым будем смотреть на инструментарий наших оппонентов и более надежные методы отрабатывать», — пояснил Климов.

Также сейчас временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Росси было сформировано три рабочие группы.

Первая группа посвящена защите государственного суверенитета на территории России, вторая — мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела и третья — подготовке предложений по совершенствованию законодательства России.