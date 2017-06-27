Московский ресторан Valenok, располагающийся в доме 5 на Цветном бульваре, начал принимать оплату биткоинами. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Возможность оплатить заказ криптовалютой появилась еще в середине июня. Впервые ей воспользовались во вторник, 27 июня. Посетитель заведения оплатил биткоинами обед примерно на 3 тысячи рублей.

«Оплата поступает в виртуальный кошелек ресторана. При этом у бухгалтерии есть персональный ID и пароль. Набрав нужную комбинацию букв и цифр, она может проверить оплату», — пояснили представители заведения The Village.

Ресторан Valenok — пилотная площадка для тестирования оплаты биткоинами. Если услуга будет пользоваться спросом, то впоследствии расплачиваться с помощью криптовалют позволят и в других заведения Novikov Group.