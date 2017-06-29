Американские сенаторы предложили запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского» в армейских структурах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести соответствующую поправку в проект военного бюджета. По ее мнению, «связи „Лаборатории Касперского“ с Кремлем вызывают серьезные опасения».

Представители «Лаборатории Касперского» назвали выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами «ложными и голословными».

«„Лаборатория Касперского“ считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. „Лаборатория Касперского“ готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Там также подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» — частная компания и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

«Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа», — добавили в компании.

Ранее ФБР допросило нескольких сотрудников «Лаборатории Касперского», работающих в США, однако пока нет свидетельств того, что эти допросы связаны с проводимым расследованием так называемого «российского следа» в президентских выборах.