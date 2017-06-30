Минфин подготовил бюджетные планировки до 2020 года, которые не предполагают проведения реформ, включая налоговую и пенсионную. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Также в ближайшие три года не будут проводить масштабную приватизацию. От продажи госактивов Минфин рассчитывает выручить в 2018–2020 годах лишь 36,1 миллиарда рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что российские власти решили не проводить масштабные реформы на фоне президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году. При этом они не исключают, что реформы могут провести уже после выборов, а по мере их реализации в бюджет внесут соответствующие поправки.

По мнению Владимира Тихомирова из финансовой группы «БКС», ведомство закладывает в бюджет сложившийся в правительстве статус-кво: из-за предвыборного процесса реформы отложены, в том числе и по причине их непопулярности.

Помимо этого, Минфин не рассчитывает на пополнение Резервного фонда, который предполагается полностью израсходовать в 2018 году.

С 2006 года в России принимали трехлетний бюджет. Исключение было в 2008 и 2016 годах, когда из-за кризиса бюджет сверстали на год. С 2017 года бюджет вновь стал трехлетним.

Ранее в СМИ не раз писали о планах провести в России пенсионную и налоговую реформы. О необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, в частности, говорил глава Минфина Антон Силуанов. При этом представители социального блока правительства заявляли, что повышения пенсионного возраста в ближайшем будущем не планируется.

Кроме того, сообщалось об обсуждении планов введения прогрессивной шкалы подоходного налога вместо действующей «плоской», увеличения отчислений с зарплат в страховые фонды, а также снижения прямых налогов и увеличения косвенных.