Российское правительство предложило Госдуме перенести увеличение ставок акцизов на сигареты на шесть месяцев — на 1 июля 2018 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

С 1 января по 30 июня 2018 года предлагается применять действующую сейчас акцизную ставку: 1 562 рубля за тысячу сигарет плюс 14,5 % расчетной стоимости. С 1 июля 2018 года она вырастет на 10 % — до 1 718 рублей за тысячу сигарет.

Как сообщает агентство «РБК», участники рынка считают значимой отсрочку в полгода. Они поясняют, что сохранение текущих акцизов поможет им не только сэкономить на налогах, но и предотвратит развитие нелегального сегмента торговли табаком.

Ранее Минздрав предложил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», предусматривающую кратное увеличение акцизов, расширение перечня мест, где курение запрещено, и введение единого дизайна пачек сигарет. Против этих предложений выступили Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития.