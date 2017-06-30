Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: «гусеница», изгибающаяся под действием света, новые возможности Twitter и летающая машина DeLorean.

Дрон-полицейский

Cамоуправляемый автомобиль O-R3 со встроенным дроном начал работать в полиции Дубая. Транспортное средство оснащено камерами на 360 градусов, которые могут сканировать прохожих и выявлять разыскиваемых преступников, используя технологию распознавания лиц. К 2030 году власти города планируют заменить 25 % полицейских роботами.

Голосовой помощник от Alibaba

Китайская корпорация Alibaba вскоре представит колонку с голосовым управлением. Планируется, что новинка появится на рынке в июле. С помощью колонки пользователи смогут заказывать товары на сайтах компании. При этом пока голосовой помощник будет различать только китайскую речь.

Продажа PetBot

Украинская компания Petcube, которая выпускает камеры для слежения за животными, приобрела канадского разработчика системы автоматического кормления питомцев PetBot. Покупатель получит всю интеллектуальную собственность PetBot, а основатель и технический директор проекта Миско Дзамба станет старшим инженером Petcube. Сумма сделки не раскрывается.

«Гусеница», изгибающаяся под действием света

Ученые из Технического университета Эйндховена создали материал, изгибающийся под действием света. Ультрафиолетовое излучение заставляет конструкции из него двигаться в определенном направлении, изгибаясь подобно гусенице.

Новые возможности Twitter

В Twitter может появиться функция, которая позволит отмечать твиты, содержащие ложную или опасную информацию. Для этого в выпадающее меню соцсети добавят специальную кнопку. Пока сервис находится на стадии прототипа — схема его работы до конца не ясна. В самом Twitter уточняют, что внедрение нового инструмента в ближайшее время не планируется.

Летающая машина DeLorean

Американский стартап DeLorean Aerospace представил проект двухместной летающей машины DR-7. Новый аппарат будет способен на вертикальные взлет и посадку и быстрый горизонтальный полет. Испытания масштабных моделей новой летающей машины уже состоялись и признаны успешными, однако подробности о них компания пока не раскрывает. До конца 2017 года разработчики планируют собрать первый летный прототип машины. Когда начнется ее серийное производство, пока неизвестно. DeLorean Aerospace планирует продавать DR-7 по 250–300 тысяч долларов.