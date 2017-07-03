Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов покинет компанию 1 августа. Об этом глава оператора Сергей Солдатенков сообщил в корпоративном канале в Telegram.

Одновременно с этим Солдатенков опроверг сообщения СМИ о том, что увольнение Лидова связано с его неудовлетворительной работой или твитом о «малолетних дегенератах», участвовавших в акции протеста 12 июня. По его словам, Лидов сообщил о своем желании покинуть «Мегафон» еще в конце мая, так как нашел другую работу.

Ранее и «Мегафон», и Лидов подтверждали лишь факт того, что последний находится в отпуске. При этом Лидов называл публикацию «Ведомостей» о своем увольнении «чушью процентов на 80».