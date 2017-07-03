В приложении «Яндекс.Навигатор» для iOS и Android появилась возможность вызвать эвакуатор или техническую службу. Об этом The Village сообщили представители сервиса.

Отправить заявку можно в настройках приложения. В течение 15 минут приложение пришлет предложения одной или нескольких служб, которые готовы принять заказ — их отбирают по рейтингу, цене и удаленности от машины.

В начале года новая возможность была запущена в тестовом режиме в Москве и Петербурге, а сейчас она доступна по всей стране. Найти техническую службу Яндексу помогает компания «Все эвакуаторы России».