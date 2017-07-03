Президент России Владимир Путин поручил создать на базе «Союзмультфильма» анимационный технопарк. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение Путина адресовано премьер-министру страны Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину. Они должны отчитаться о его выполнении до 1 февраля 2018 года.

Ранее с предложением создать такой комплекс выступила глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, «Дом российской анимации» позволил бы предоставить еще примерно 40 малым и средним студиям производственные площади, а также технологическую и ресурсную поддержку.

В дальнейшем филиалы технопарка планируется также открыть в Санкт-Петербурге и Воронеже.