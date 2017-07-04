Министерство финансов подготовило законопроект, который упростит оформление автомобильных аварий без участия полицейских в рамках ОСАГО. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Авторы предлагают выпустить приложение для телефона, которое позволит фиксировать обстоятельства ДТП. Это позволит жителям Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей оформлять европротоколы, когда ущерб машинам составляет до 400 тысяч рублей.

Так, водителям позволят оформлять ДТП по европротоколу в том случае, когда они не смогли определить виновного. В настоящее время такие протоколы можно оформлять только с использованием сертифицированных видеорегистраторов, где исключена возможность манипуляций с записью.