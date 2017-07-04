Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: сбой на NASDAQ, биометрия в iPhone 8, новые функции соцсети «ВКонтакте» и другие новости.

Биометрия в iPhone 8

Apple тестирует технологию сканирования лица владельца iPhone для разблокировки смартфона. Ожидается, что функция станет заменой датчика отпечатков пальцев Touch ID. Разработчики обещают, что новая технология безопаснее, так как использует большее количество измерительных точек, чем при сканировании отпечатков пальцев.

Помимо разблокировки смартфона, новая технология позволит пользователям проходить авторизацию, проводить платежи и запускать безопасные приложения.

Новое ПО для коллайдера

Ученые из Института ядерной физики имени Будкера и Европейского центра ядерных исследований начнут разработку программного обеспечения, которое унифицирует информационные платформы всех экспериментов Большого адронного коллайдера.

Оно называется CRIC (Computing Resource Information Catalog). Система предназначена для объединения данных, предоставления унифицированного доступа, что обеспечит работоспособность всей инфраструктуры системы обработки данных.

Скандал в Google

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) незаконно передала принадлежащей Google компании DeepMind Health данные около 1,6 миллиона пациентов. Они были получены подразделением DeepMind Health в 2015 году во время разработки мобильного приложения Streams для наблюдения за пациентами с болезнями почек.

В частности, из этих данных можно узнать, кто из пациентов является ВИЧ-позитивным, кто лечился от наркозависимости и кто делал аборт. Представители DeepMind Health и NHS пообещали исправить ситуацию.

Сбой на NASDAQ

В работе биржи Nasdaq произошел сбой. В результате на экранах трейдеров было указано, что стоимость акций компаний Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. составляет 123,47 доллара за ценную бумагу — это на 14 % меньше реальной стоимости акции Apple, на 87 % меньше стоимости акций Amazon и на 79 % больше стоимости акций Microsoft. Неправильные данные появились на платформах Yahoo Finance, Google Finance и терминалах Bloomberg.

Представитель NASDAQ Джо Кристинат заявил, что сбой не повлиял ни на одну реальную сделку. Он добавил, что «это проблема поставщика, не проблема Nasdaq», и отметил, что на сайте Nasdaq.com отображалась верная информация.

Шоу стартапов «Идея на миллион»

Компания «ВЭБ Инновации», дочерняя структура госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), начала отбор участников на телешоу стартапов «Идея на миллион». К участию в конкурсе приглашаются авторы высокотехнологичных проектов из шести отраслей: информационные технологии, биотехнологии, энергоэффективные технологии, космические технологии и промышленные технологии. Основными критериями для отбора станут наукоемкость, наличие минимально жизнеспособного продукта (прототипа), квалификация команды и перспективы коммерциализации разработок.

Оставить заявку можно на сайте проекта. Шоу «Идея на миллион» выйдет в эфир НТВ в ноябре 2017 года.

Новые функции во «ВКонтакте»

Администраторы сообществ во «ВКонтакте» теперь могут оставлять комментарии от имени сообщества на чужих личных и публичных страницах. Новая функция позволит компаниям и брендам оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами, пояснили во «ВКонтакте».