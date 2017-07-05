Центробанк лишил лицензии Московский национальный инвестиционный банк. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компания неоднократно нарушала действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введенные им дополнительные ограничения. В частности, МНИБ не выполнял требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов и оказался вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. Вдобавок к этому руководство проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.

Согласно данным на 1 июня 2017 года, МНИБ занимал 515-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Вдобавок к отзыву лицензии Центробанк также продлил еще на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского Темпбанка. Инструкция по получению выплат будет опубликована на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.