У сервиса «Яндекс.Деньги» появилась функция «Яндекс.Платежка», при помощи которой бизнесмены могут сделать себе на сайт платежную форму без дополнительной технической интеграции. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает Vc.ru.

«Яндекс.Платежка» предназначена для небольших компаний и предпринимателей, которые хотят попробовать включить оплату через интернет, но не готовы к доработкам сайта. Сервис можно подключить при помощи заявки, где указан сайт и реквизиты магазина. Затем в «Яндекс.Деньгах» в течение дня проверяют сайт на соответствие требованиям безопасности международных платежных систем и присылают ссылку на платежную форму. После этого магазин получает код формы для сайта.

Стоимость подключения сервиса составляет 3 тысячи рублей. В плату включен лицензионный платеж за 100 операций на сумму 100 тысяч рублей. Комиссия за использование сервиса не взимается. В компании подчеркивают, что сервис предназначен для небольших компаний, бизнесу с оборотом более 100 тысяч рублей в год он уже не подойдет.