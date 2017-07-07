Арбитражный суд Московской области принял исковое заявление о признании банкротом юридического лица интернет-магазина одежды и обуви Wildberries — ООО «Вайлдберриз». Об этом говорится в материалах дела, которые размещены в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано поставщиком магазина — дистрибьютором одежды и обуви ООО «Прайм». Представитель Wildberries не стал комментировать эту информацию «РБК».

Суд займется рассмотрением обоснованности заявления 12 сентября 2017 года. В апреле «Прайм» подавал другой иск к Wildberries на сумму 136 миллионов рублей. Тогда суд оставил заявление без движения. С начала 2017 года сайт получил уже 13 исков от своих контрагентов.