Кассовые аппараты нового типа, на которые планировалось перевести весь российский бизнес к 1 июля, продавали по цене, в четыре раза выше рыночной. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал изданию Inc.

«Проблема не в законе, а в правоприменении. Изначально стоимость кассового оборудования составляла около 20 тысяч рублей. Но спекулянты задрали цены: с поставкой через три месяца — 20 тысяч рублей, а прямо сейчас — 80 тысяч. Все боялись не успеть и покупали дорого — те, у кого уже была кассовая техника, то есть более-менее устоявшиеся [предприниматели] и те, кто продает алкоголь», — заявил он.

Впоследствии крайнюю дату введения кассовых аппаратов передвинули с 1 июля на один квартал — на 1 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что к 1 июля весь российский бизнес переведут на кассовые аппараты нового типа, которые будут передавать данные в Федеральную налоговую службу в онлайн-режиме. Основным выгодополучателем от проведения реформы называют бизнесмена Владимира Щербакова. По оценкам депутата Госдумы Андрея Лугового, «сумма обогащения» на замене аппаратов составляет десятки миллиардов рублей.