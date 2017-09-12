«Яндекс.Такси» запустил партнерскую программу «Мой таксопарк». Об этом сообщает агентство «РБК».

Для того, чтобы принять в ней участие нужно инвестировать 3 миллиона рублей собственных средств. По словам представителя сервиса, этих средств будет достаточно, чтобы за месяц с нуля создать таксопарк из десяти новых автомобилей, взятых в лизинг. При этом по данным агентства, в «Яндекс.Такси» планируют выделять каждому таксопарку персонального менеджера и обеспечить льготные условия лизинга и страховки.

Уточняется также, что компания не будет поручителем таксопарков по финансовому обязательству. Скидки на каско по программе «Моего таксопарка» будут от 5,5 % в год от стоимости автомобиля. Его застрахуют от угона и полной гибели транспортного средства. В компании добавили что единственное условие для предпринимателей — брендирование машин символикой «Яндекс.Такси».

Инвестиции в проект «Мой таксопарк» компания не раскрывает. Эксперты считают, что с помощью новой программы «Яндекс.Такси» старается повысить качество услуг.