«ВКонтакте» открыла прием заявок на участие в программе грантов Start Fellows. Об этом The Village сообщили в пресс-службе соцсети.

Цель программы — поддержать технологическое предпринимательство.

Принять участие в программе смогут только реализованные проекты, которые имеют свою аудиторию, модель монетизации и используют инструменты «ВКонтакте».

Жюри из команды «ВКонтакте» будет оценивать участников по следующим критериям: актуальность, масштабируемость идеи, качество реализации, законченность проекта, а также степень интеграции в соцсеть.

Прим заявок продлится до 24 ноября в сообществе в соцсети. Призовой фонд программы составляет 2,5 миллиона рублей. Кроме денежного вознаграждения, победители проекта получат бюджеты на продвижение во «ВКонтакте» и призы от компании Selectel.

Впервые программа Start Fellows прошла в 2011 году, Среди победителей прошлых лет — проекты YouDo, Surfingbird, DonorSearch, TJournal, Wheely и другие компании.