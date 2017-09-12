Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обновление в Mercedes-Benz, инвестиции «Делимобиля», жидкое зеркало из наночастиц и другие новости.

Инвестиции Volkswagen в электрокары

К 2030 году автоконцерн Volkswagen планирует обновить всю линейку своих машин, выпустив комплектацию с электромотором. Компания увеличит инвестиции в создание электромобилей в два раза — до 20 миллиардов евро. Кроме оснащения уже существующих моделей электродвигателями, Volkswagen к 2025 году представит 80 новых электромобилей.

Объем российского рынка онлайн-торговли

Российский рынок интернет-торговли в первой половине 2017 года вырос на 22 % — до 498 миллиардов рублей. По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, к концу 2017-го показатель увеличится сразу на четверть. В этом случае объем рынка впервые превысит порог в триллион рублей и составит 1,15 триллиона рублей.

Налоги в биткоинах

Налоговая служба швейцарского города Кьяссо с 2018 года будет принимать платежи в биткоинах. Такой способ расчетов можно будет использовать, если сумма превышает 250 швейцарских франков. Власти добавили такую возможность после того, как несколько компаний, занимающихся развитием криптовалют, запутили в Кьяссо производственные мощности.

Обновление в Mercedes-Benz

Mercedes-Benz до 2022 года перевыпустит весь модельный ряд автомобилей. Их оснастят электродвигателями. Уточняется, что с гибридными или полностью электрическими двигателями планируют выпускать 50 моделей Mercedes-Benz. На перевыпуск авто направят 4 миллиарда евро.

Инвестиции «Делимобиля»

В 2018 году собственники каршеринговой компании «Делимобиль» инвестируют в ее развитие 700 миллионов рублей. Деньги пойдут на масштабирование и запуск филиалов в российских городах.

Жидкое зеркало из наночастиц

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали поверхность с переменным коэффициентом отражения. Они поместили на границу двух не смешивающихся жидкостей наночастицы золота. В обычном состоянии они отталкиваются друг от друга, за счет чего слой свободно пропускает свет. Если через него пройдет электрический ток, расстояние между частицами уменьшится, и слой станет зеркальным.