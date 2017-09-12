Лефортовская межрайонная прокуратура провела проверку в офисе фермерского кооператива LavkaLavka в Москве. Об этом основатель проекта Борис Акимов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, поводом для прихода сотрудников стало недавно начавшееся ICO компании — процесс привлечения инвестиций с помощью криптовалют. В прокуратуре попросили объяснить, что такое созданный кооперативом биокоин и как он используется. После получения устных разъяснений о том, что на биокоины можно покупать продукцию компании, сотрудники попросили написать объяснительную записку по этому вопросу в отделении.

«Все хорошо. Как и в прошлый раз убедились, что мы не нарушаем законодательство. Все расчеты ведем в рублях, обналичкой не занимаемся. Налоговую базу не занижаем», — добавил директор LavkaLavka Александр Михайлов.

В 2017 году началась вторая волна интереса компаний к расчетам криптовалютами. В частности, за последние месяцы возможность рассчитаться биткоинами появилась в ресторане Valenok, сети баров «Пивотека 465» и коворкинге «Ключ».

Основатели кооператива LavkaLavka пошли еще дальше и решили провести ICO. Для этого компания выпустила собственную криптовалюту Biocoin.

Ранее The Village уже рассказывал, как добываются криптовалюты и с какими проблемами при этом сталкиваются российские майнеры.