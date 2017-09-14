После презентации своих новинок Apple снизила цены на линейку старых моделей iPhone в России в среднем на 9 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта корпорации.

Так, iPhone SE в интернет-магазине Apple теперь продается за 27 990 рублей вместо 32 990. iPhone 6s и iPhone 6s Plus подешевели сильнее. Первый аппарат в базовой комплектации теперь стоит не 44 990, а 35 990 рублей. Второй подешевел с 52 990 до 43 990 рублей.

Цены на старшие пока модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus уменьшились на 10 и 9 тысяч соответственно. Обычная «семерка» на 32 гигабайта подешевела с 52 990 до 43 990 рублей, а плюс-версия — с 62 990 до 52 990 рублей.

Накануне презентации новых моделей о снижении цен на iPhone также отчитались ретейлеры.

12 сентября Apple представила сразу три новых айфона: улучшенные версии предшествующей модели — 8 и 8 Plus, а также X — первый безрамочный телефон бренда без кнопки «Домой». The Village уже рассказывал, как на новинки отреагировали в соцсетях.