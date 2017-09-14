Российского лоукост-перевозчика «Победа» оштрафовали за овербукинг. Об этом сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, компания продала 196 билетов на рейс, в то время как самолет рассчитан на 189 мест. О нарушении стало известно после проверки в связи с отказом пассажирке в посадке на рейс из Москвы в Красноярск в марте.

«Пассажирка заблаговременно прибыла в аэропорт для вылета. Однако в нарушение Федеральных авиационных прав „Общие правила перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей“, согласно которым пассажиру гарантируется закрепление места на воздушном судне, ей отказано в регистрации на рейс по причине отсутствия мест на борту воздушного суда», — следует из сообщения прокуратуры.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю назначило авиакомпании штраф размером 20 тысяч рублей.

О том, как избежать овербукинга, можно прочитать в материале The Village.