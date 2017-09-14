Совет Европейского союза еще на полгода продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, якобы причастных к нарушению суверенитета Украины.Об этом сообщается на сайте организации.

Новые ограничения действуют до 15 марта 2018 года и представляют собой заморозку активов и запрет на выезд.

Кроме того, список несколько изменился: «Совет исключил из него лиц, которых нет в живых. В связи со слиянием трех юридических лиц эти юридические лица были исключены из списка, а юридическое лицо, которое было образовано при их слиянии, было добавлено для сохранения санкций на существующем уровне», — следует из сообщения Совета.

Впервые санкции ввели в 2014 году как ответ на присоединение Крыма к России и военные действия в Донбассе. Помимо этого, Евросоюз ввел и экономические санкции против России. Условие их отмены — выполнение Минских соглашений со стороны России. В ответ на экономические санкции Россия ввела продуктовое эмбарго.