Центробанк понизил ключевую ставку на половину процентного пункта. С 18 сентября она уменьшится с 9 до 8,5 % годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Значение ключевой ставки в России не менялось с середины июня. Совет директоров Центробанка решил пересмотреть ее, отметив сохранение уровня инфляции вблизи целевых 4 % и ускоренный рост ВВП во втором квартале. Одновременно с этим регулятор принял во внимание необходимость поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для сохранения заинтересованности россиян в сбережениях. Кроме того, он учел неопределенность цен на продовольственном и нефтяном рынках и нехватку трудовых ресурсов в отдельных отраслях промышленности.

Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 27 октября. В Центробанке не исключают, что в ближайшие полгода ключевая ставка продолжит снижаться. При принятии решений регулятор будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономического прогноза.

Ключевая ставка — это ставка по кредитам и депозитам, которая является основополагающей при определении процентных ставок коммерческих банков. Кроме того, она напрямую влияет на уровень инфляции и на котировки иностранных валют. Если Центробанк повышает ключевую процентную ставку, это, как правило, ведет к подорожанию национальной валюты и снижению инфляции. В противном случае позиции рубля, наоборот, становятся менее стабильными, а цены начинают расти.